Antoine Dupont : Polémique au XV de France, Galthié répond cash

Pierrick Levallet

Après la large victoire du Stade toulousain contre Leicester ce dimanche (80-12), Antoine Dupont va pouvoir se concentrer sur la préparation du Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Le capitaine des Bleus est néanmoins au coeur d’une polémique avec la sélection. Fabien Galthié a alors mis les choses au clair avec une réponse cash.

Antoine Dupont va pouvoir se concentrer sur la préparation du Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Le demi de mêlée s’est imposé avec le Stade toulousain ce dimanche contre Leicester en Champions Cup (80-12). Le capitaine des Bleus peut donc se tourner vers les prochaines échéances avec la sélection. Le joueur de 28 ans fait toutefois l’objet d’une polémique avec le XV de France. En effet, certaines rumeurs ont fait écho d’une possible influence d’Antoine Dupont vis-à-vis des choix du staff, notamment sur le fait d’avoir vu Thomas Ramos - son coéquipier au Stade toulousain - être préféré à Matthieu Jalibert. Fabien Galthié a alors tenu à faire taire les spéculations à ce sujet.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Fabien Galthié éteint la polémique avec Antoine Dupont

« Antoine Dupont ne s’est jamais prononcé sur ce sujet. Je vous assure donc qu’Antoine Dupont n’interfère en rien dans les choix du staff. Ce serait une faute grossière de sa part et de la mienne également » a ainsi lancé le sélectionneur du XV de France dans un entretien accordé à Midi Olympique ce lundi. La réponse de Fabien Galthié est très claire. Malgré son rôle de capitaine, Antoine Dupont n’impose pas certaines décisions au staff tricolore.

«On avait envie de bien finir avant de préparer le Tournoi»

Le demi de mêlée de 28 ans, lui, se dit désormais prêt à préparer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. « On avait envie de bien finir et de laisser une bonne image de l’équipe avant de préparer le Tournoi. Nous nous sommes concentrés sur notre performance, car on savait qu’on n’était plus maître de notre destin. On voulait faire un match plein dans le contenu, après la frustration du week-end dernier » a notamment indiqué Antoine Dupont après la large victoire contre Leicester.