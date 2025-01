XV de France : Galthié prêt à faire une Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé la date de son départ. En effet, en 2026, après la Coupe du monde, il arrêtera avec les Bleus. Et si Fabien Galthié connaissait le même destin ? La question a directement été posée au sélectionneur du XV de France, qui a alors fait un point sur son avenir.

A la tête de l'équipe de France de football depuis 2012, Didier Deschamps a décidé que le moment était venu pour lui d'arrêter. Ainsi, ces derniers jours, le champion du monde 1998 et 2018 a lâché une énorme annonce, faisant savoir qu'il ne continuerait après le Mondial 2026, une fois que son contrat arrivera à son terme. Deschamps en a donc bien terminé avec les Bleus. Et Fabien Galthié dans tout ça ? Le sélectionneur du XV de France dispose d'un contrat jusqu'en 2028. Pourrait-il imiter DD et quitter ses fonctions à l'issue de ce bail ?

« Je suis concentré sur le court terme »

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Fabien Galthié a été interrogé sur la possibilité d'imiter Didier Deschamps et quitter le XV de France en 2028. Le sélectionneur français a alors expliqué : « Faire de même que Deschamps en 2028 à l'issue mon contrat ? (Long silence) A ce jour, je suis habitué et concentré sur le court terme. J'ai cette vision jusqu'en juin 2028, c'est déjà beaucoup. J'aurais alors 59 ans. Je ne ferme donc pas la porte à un troisième mandat ? Ce n'est pas ce que j'ai répondu ».

Objectif Tournoi des VI Nations !

« Mais je n'ai pas dit non ? A ce sujet, je n'ai pas de réponse à cette question. Je vais entrer dans ma quinzième compétition avec le XV de France depuis que je suis sélectionneur. Et je vais donner le meilleur pour faire mieux que l'an dernier. Il faut donc gagner le Tournoi des VI Nations ? C'est votre injonction, je l'entends. Faire mieux que deuxième, c'est premier ? Nous avons la volonté de gagner tous les matchs, c'est notre objectif », a ajouté Fabien Galthié.