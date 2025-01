XV de France : Jégou, Auradou… La décision de Galthié qui va faire du bruit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce mercredi 15 janvier que la liste des joueurs appelés par Fabien Galthié pour disputer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France sera dévoilée. Quels seront les noms qu’on pourra alors y retrouver ? Alors qu’Antoine Dupont y sera bien évidemment après avoir manqué l’édition 2024, cela devrait aussi être le cas d’Oscar Jégou et Hugo Auradou. Au coeur de la polémique ces derniers mois et mais innocentés depuis, les deux joueurs devraient être de la partie avec le XV de France.

Dernièrement, l’image du XV de France a quelque peu été écornées. Il y a eu les propos racistes de Melvyn Jaminet, mais aussi et surtout l’affaire de viol lors de la dernière tournée en Argentine concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou. Les deux joueurs français avaient alors été arrêtés par la police locale. La justice argentine a ensuite fait son travail et finalement, ils ont été innocentés. Suite à cela, la FFR avait expliqué que Jégou et Auradou étaient alors à nouveau sélectionnables. Fabien Galthié ne devrait alors pas hésiter pour le Tournoi des VI Nations.

Jégou et Auradou au Tournoi des VI Nations

Qui seront les joueurs appelés par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations ? Alors que la liste sera révélée ce mercredi 15 janvier, L’Equipe affirme toutefois qu’Oscar Jégou et Hugo Auradou seront présents dans celle-ci. Ces deux retours après la polémique auraient d’ailleurs été discutés entre Fabien Galthié et le vice-président de la FFR, Jean-Marc Lhermet. Suite à quoi, le président, Florian Grill a donné son feu vert. Il n’empêche que ça risque de faire énormément parler et jaser. Le quotidien sportif précise alors avoir joint la FFR, mais les dirigeants du rugby français n’ont pas souhaité répondre, s’en remettant à leur communiqué.

« Ces deux joueurs sont sélectionnables aujourd’hui »

Dans des propos accordés à RMC avant sa liste, Fabien Galthié a d’ailleurs été interrogé sur les cas Jégou et Auradou. Dans un premier temps, le sélectionneur du XV de France a expliqué : « Si vous parlez d'Oscar Jégou, je pense qu'on peut parler aussi d’Hugo Auradou. Depuis le début, nous avons dit que nous attendions la décision de justice, que nous avons confiance en la justice. En Argentine nous avons dit que nous ferions tout pour faciliter le travail de la justice et nous avons attendu les différentes étapes jusqu'au non-lieu. Le non-lieu, ça veut dire qu'il y a une relaxe totale des deux joueurs. Ça veut dire que ces deux joueurs sont sélectionnables aujourd'hui. Une chance de les voir dans les 42 ? Oui ». Relancé ensuite sur de possibles débats au sein du grand public, Galthié a ajouté : « Tant qu’il y avait un jugement qui les attendait, il était hors de question qu'on les sélectionne ou qu'on envisage de les sélectionner. Ils rejouent en club maintenant quand même depuis trois mois à peu près. Donc ils jouent tous les week-ends, avec leur club. Dans le championnat de France, ils sont maintenant en Coupe d'Europe, donc, sur un plan sportif, ils sont jugés au même titre que les autres joueurs et pour leur capacité à être potentiellement en équipe de France et l'autre partie c'était la partie juridique et le vice-président et le président de la Fédération, Jean-Marc Lhermet et Florian Grill ont clairement pris une position qui était c'est un non-lieu ou pas de sélection. C'est un non-lieu ».