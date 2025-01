Antoine Dupont : La séparation qui lui a fait très mal !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait décidé de relever un défi fou, celui d’aller chercher la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Pour cela, le demi de mêlée avait dû mettre de côté de le XV de France pendant quelques mois, manquant notamment la dernière édition du Tournoi des VI Nations. Et pour Dupont, ça n’a pas été simple à vivre.

Le 31 janvier prochain, le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations avec la réception du Pays de Galles. Une rencontre qui marquera le grand retour d’Antoine Dupont dans cette compétition. En effet, en 2024, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’était pas avec le groupe de Fabien Galthié, se préparant plutôt pour les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. C’est donc à la télévision que Dupont a dû regarder ses coéquipiers en sélection. Séparé d’eux, il avoue que ça n’a pas été simple à vivre.

« Devant ma télé, c'étaient des moments frustrants »

En conférence de presse ce mardi, Antoine Dupont est ainsi revenu sur son absence lors du précédent Tournoi des VI Nations. Le capitaine du XV de France confie alors : « Le Tournoi des VI Nations m’a-t-il manqué ? Oui, bien sûr, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué le Tournoi ! Le dernier, c'était un Tournoi compliqué pour l’équipe et pour moi, devant ma télé, c'étaient des moments frustrants. Alors je suis super content d'être dans l'équipe pour préparer ce Tournoi et on a tous beaucoup d'excitation avant de commencer ».

« Mon ambition pour l’édition 2025 ? Toujours de gagner »

En 2025, Antoine Dupont sera bel et bien là avec le XV de France pour tenter d’aller gagner ce Tournoi des VI Nations. « Mon ambition pour l’édition 2025 ? Toujours de gagner. On sait qu'on a un gros challenge devant nous, une montagne à gravir, mais on a aussi confiance en notre potentiel. On sait que si on joue à notre meilleur niveau, on est capables de gagner partout. C'est sûr que ça va être très dur mais c'est ça aussi qui est motivant. Cette équipe aime les challenges, j'espère que ça la boostera », a fait savoir Dupont.