Antoine Dupont : Liaison révélée au cœur du XV de France !

Axel Cornic

Au fil des années, Antoine Dupont est devenu une figure centrale du rugby tricolore et surtout du XV de France, dont il est le capitaine depuis novembre 2021. Et ce n’est pas son sélectionneur Fabien Galthié qui dira le contraire, puisque dans un entretien accordé à Midi Olympique il a rendu un bel hommage au demi de mêlée de 28 ans.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Après avoir choqué le monde du 7 et raflé une médaille d’or historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Français est revenu au XV. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il semble n’être jamais parti, avec certains observateurs qui assurent d’ailleurs qu’il est même beaucoup plus fort depuis son retour.

« La première fois que je l’ai rencontré, c’était pendant le Tournoi des 6 Nations 2019 »

Après avoir corrigé Leicester en Champions Cup avec le Stade toulousain (80-12), Dupont va rejoindre Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2025. Il y retrouvera notamment Fabien Galthié, qui s’est récemment confié au sujet de leur histoire commune au sein du XV de France. « La première fois que je l’ai rencontré, c’était pendant le Tournoi des 6 Nations 2019. Il n’était pas encore titulaire en équipe de France. Depuis, Antoine a accumulé énormément de titres avec le Stade toulousain, avec l’équipe de France, sur le plan collectif mais aussi individuel. Il a été élu meilleur joueur du monde, ce qui est le Graal. Pourtant, cela n’a en rien impacté sa relation aux autres » a déclaré le sélectionneur, dans les colonnes de Midi Olympique.

« Ensemble, nous avons traversé des tempêtes, ce qui nous a permis de mieux nous connaître »

« J’ai parlé avec lui il y a deux jours. Cet entretien a ressemblé quasiment à l’identique à celui de 2019. Sa qualité d’écoute est toujours exceptionnelle. Sur le fond, il est donc toujours le même. Sur la forme, Antoine est devenu quelqu’un d’autre » a poursuivi Fabien Galthié. « Son statut a changé. Mais on se connaît bien. Cela fait six ans que je l’accompagne à ce poste de demi de mêlée. On a appris à se sentir. Ensemble, nous avons aussi traversé des tempêtes, ce qui nous a permis de mieux nous connaître. La confiance est forte ».