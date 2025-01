XV de France : C’est officiel, Antoine Dupont en a marre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le XV de France débutera son Tournoi des 6 Nations dans une dizaine de jours, Antoine Dupont s'est confié sur les précédents échecs des Bleus, qui se sont trop souvent habitués à la seconde place à son goût ces dernières années. La star du Stade Toulousain en a assez de voir passer les titres sous son nez, et elle le fait clairement savoir...

Le XV de France démarrera son tournoi des 6 Nations le 31 janvier prochain avec la réception du Pays de Galles, avant un périlleux déplacement en Angleterre une semaine plus tard. Les Bleus de Fabien Galthié abordent la compétition avec une ambition XXL, eux qui se sont habités à terminer deuxièmes de ce Tournoi : quatre fois sur les cinq dernières éditions. La seule exception concerne 2022, année durant laquelle le XV de France avait réalisé le grand chelem. Et Antoine Dupont semble irrité par ce constat...

Antoine Dupont et sa «frustration»

Interrogé face à la presse mardi, le capitaine du XV de France a affiché sa détermination à vaincre cette malédiction dans le tournoi des 6 Nations : « Sur les cinq dernières années, on finit quatre fois seconds. À la Coupe du monde, on perd en quarts (contre l'Afrique du Sud, 28-29). Il y a beaucoup de déception quant au palmarès de cette équipe, au vu de son potentiel. Cette frustration, il faut qu'elle se transforme en motivation, que ça nous pousse », lâche Antoine Dupont, qui semble donc en avoir marre de cette fameuse seconde place pour les Bleus.

« Compliqué pour l'équipe »

Et alors qu'il avait loupé la dernière édition du tournoi des 6 Nations dans la perspective de sa préparation aux JO l'an dernier, Antoine Dupont se montre déjà revanchard : « J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué le Tournoi ! Le dernier, c'était un Tournoi compliqué pour l'équipe (En 2023, la France avait terminé deuxième à la dernière journée) et pour moi, devant ma télé, c'étaient des moments frustrants. Alors je suis super content d'être dans l'équipe pour préparer ce Tournoi et on a tous beaucoup d'excitation avant de commencer ». Cette fois-ci, le demi de mêlée du Stade Toulousain sera bien présent avec le XV de France, et pas question de terminer sur la deuxième marche du podium : Antoine Dupont en a assez !