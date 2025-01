Antoine Dupont : Le nouveau défi loin de la France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et le XV de France se préparent à un défi de taille lors du Tournoi des 6 Nations 2025 : remporter leurs trois matchs à l'extérieur. Face à l'Angleterre, l'Italie et l'Irlande, les Bleus chercheront à accomplir cet exploit jamais réalisé en années impaires. La star toulousaine se montre ambitieuse.

Le XV de France prépare son retour au Tournoi des 6 Nations et pourra cette fois-ci compter sur Antoine Dupont. L’an dernier, la star des Bleus avait fait l’impasse sur la compétition afin de préparer les Jeux olympiques de Paris 2024, un renfort dont aura besoin le XV de France pour réaliser ce qui n’a jamais été fait avant.

Trois matchs à l’extérieur pour la France

2025 étant une année impaire, le XV de France disputera trois rencontres de suite à l’extérieur, contre l’Angleterre, l’Italie et l’Irlande. Et jusqu’à présent, les Bleus n’ont jamais remporté l’intégralité de leurs déplacements dans ce cas de figure, sur douze éditions. La bande à Sébastien Chabal avait bien remporté le Tournoi des 6 Nations en 2007, mais s’était inclinée en Angleterre. Antoine Dupont se dit prêt à aborder ces rendez-vous.

« C’est un challenge qui nous motive »

« Comment je l’aborde ? Comme un défi. On sait que ce sera plus compliqué pour nous mais on est capable de le faire. En 2021, dans un autre contexte, on avait réussi à gagner en Irlande et on avait perdu de peu en Angleterre. C’est un challenge qui nous motive », a confié Antoine Dupont en conférence de presse en début de semaine. Le premier déplacement se fera en Angleterre, du côté de Twickenham. « Ça semble loin mais, quand on va revenir, les souvenirs vont nous remonter, estime la star toulousaine. On a surtout le match de l’an dernier à Lyon où on a eu chaud dans la tête où ça ne se joue à rien avec la pénalité de Thomas (Ramos, NDLR) à la fin. On a vu ce qu’ils ont été capables de faire en novembre. Même s’ils ont eu trois défaites, ils ont disputé trois matches de très haut niveau où ça se joue à rien. On sait donc le défi qui nous attend et je pense qu’on sera bien reçu. »