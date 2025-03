Une star avec Antoine Dupont, la rencontre «sans pudeur»

Axel Cornic

Comme souvent depuis le début de son mandat, Fabien Galthié a souhaité inviter à Marcoussis une nouvelle personnalité extérieure au monde du rugby. Et cette fois-ci, c’était Thierry Henry qui a rencontré Antoine Dupont et ses coéquipiers, à quelques jours du choc face à l’Irlande.

De Francis Cabrel à Benoit Saint-Denis, en passant par Jean Dujardin, ils sont nombreux à être intervenus auprès du XV de France ces dernières années. Fabien Galthié appelle ça des « personnalités inspirantes », en charge de donner un nouvel élan à son groupe avant des rendez-vous importants. Et il y en a un très gros, qui approche à grands pas.

Thierry Henry rencontre le XV de France

Car après avoir les démonstrations face au Pays de Galles et l’Italie, sans oublier la défaite en Angleterre, le XV de France va se déplacer à Dublin pour affronter l’Irlande. Un très gros morceau, puisque les doubles Champions en titre restent sur deux victoires consécutives face aux Bleus, dont notamment une véritable leçon infligée l’année dernière au stade Vélodrome de Marseille (17-38). Ainsi, pour aider son groupe, Fabien Galthié a décidé de faire appel à une personnalité hors-rugby... avec Thierry Henry ! Ce dernier s’est rendu à Marcoussis pour parler aux joueurs, même si certains n’ont pas pu s’empêcher d’y voir un mauvais clin d’œil à son propre passif avec l’Irlande, lorsqu’il jouait encore en équipe de France de football.

« C’est un personnage qui parle à plusieurs générations »

Présent en conférence de presse ce mardi, Patrick Arlettaz a évoqué cette visite d’Henry à Marcoussis. « C’est un personnage qui parle à plusieurs générations, de la mienne à celle de Louis Bielle-Biarrey. C’est dire si l’écart est grand. (rires) » a expliqué le coach des arrières du XV de France. « C’était très sympa. Il nous a parlé un peu de sa vie, de son expérience, de son parcours : tout ça a parlé à nos joueurs. Il l’a fait sans pudeur, en se lâchant pleinement et on a senti cette sincérité-là. C’est ce qu’on recherche quand on demande à des personnes inspirantes de venir témoigner auprès du groupe ».