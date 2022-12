Mercato - PSG : Luis Campos sous pression pour ce transfert à 150M€

La rédaction

Joueur majeur de l'AC Milan, Rafael Leao était pourtant remplaçant lors du Mondial, où le Portugal a été éliminé en quart de finale contre le Maroc. Toutefois, les performances du jeune attaquant étaient déjà scrutées avant la Coupe du monde. Alors qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat, Leao est courtisé par le PSG, mais la concurrence est féroce.

Auteur de deux buts en 5 matchs de Coupe du monde alors qu'il était remplaçant, Rafael Leao a confirmé qu'il est bien l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Brillant avec l'AC Milan, celui-ci serait courtisé par Luis Campos, qui va devoir batailler avec des géants européens dans ce dossier.

Leao ne prolongera pas à Milan

Sous contrat avec l'AS Milan jusqu'en juin 2024, Rafael Leao ne devrait pas prolonger au sein du club italien comme le confirme Sky Sport. Un transfert cet hiver a été exclu par son entourage tandis qu'un départ au prochain mercato estival est plus qu'envisageable, le PSG serait dans la course.

Campos va devoir batailler