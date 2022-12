Mercato - PSG : Une star du Mondial recrutée grâce à un joueur de Ligue 1 ?

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, Josko Gvardiol pourrait changer d’air en troquant la tunique du RB Leipzig avec celle d’un top club européen. Le PSG aimerait le faire venir et verrait Chelsea lui faire une belle passe décisive grâce à Benoît Badiashile.

Certes, le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. Pour autant, Luis Campos est déjà particulièrement actif en coulisses pour réussir là où il a échoué lors du mercato estival : le recrutement d’un défenseur central. Milan Skriniar demeurerait la priorité du conseiller football du PSG malgré sa tentative de recrutement vaine à l’été 2022.

Chelsea, intéressé de longue date pour Gvardiol…

Pour autant, il est question d’une alternative de premier choix sur le marché en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar : Josko Gvardiol (20 ans). Poussé sur le devant de la scène grâce à ses performances avec la Croatie lors du Mondial au Qatar, le défenseur central du RB Leipzig a ouvertement fait part d’un intérêt de longue date de Chelsea ces dernières semaines. Mais finalement, les Blues sembleraient laisser le champ libre au PSG.

…mais les Blues privilégieraient Badiashile à présent