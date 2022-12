Mercato - PSG : Une piste de Luis Campos fixée à 120M€ ?

Arnaud De Kanel

Révélation de la Coupe du monde avec l'Argentine, Enzo Fernandez affole les cadors européens. En Angleterre, au Real Madrid et au PSG, le profil de l'Argentin est fortement apprécié et une lutte acharnée a débuté pour le faire signer. Benfica reste campé sur sa position et a fixé le prix de son joyau.

Enzo Fernandez est l'un des grands artisans du succès de l'Argentine au Qatar. Le jeune milieu de terrain de Benfica avait déjà fait forte impression en Champions League et il a confirmé au plus haut niveau durant le Mondial. Ainsi, le PSG, le Real Madrid, Manchester United ou encore Liverpool, auraient pris des renseignements sur sa situation. Benfica ne compte pas le céder aussi facilement.

Ce sera 120M€ pour Fernandez

Le club lisboète restera inflexible pour son crack. Une première offre de 100M€ aurait déjà été repoussée car les Portugais en attendent 120M€, soit le montant de sa clause libératoire, d'après les informations de AS .

Pas de transfert cet hiver ?