Mercato - PSG : Une offre incroyable de 120M€ à venir pour ce crack du Mondial ?

La rédaction

Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, Enzo Fernandez a impressionné toute la planète durant le Mondial au Qatar. Le milieu de terrain a été un artisan majeur du sacre de l'Albiceleste et sa cote a explosé. Déjà prometteur avec Benfica, il est désormais pisté par les plus grands clubs européens, dont le PSG. Si Liverpool semblait être en pole position, son rival historique Manchester United l'aurait dépassé.

Comme de nombreux jeunes joueurs talentueux, la Coupe du monde aura été un véritable tremplin vers l'élite pour Enzo Fernandez. Déjà performant à Benfica, le milieu de terrain argentin a brillé au Qatar et est devenu champion du monde. Auteur de solides performances, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi et depuis, l'Europe se l'arrache. Manchester United serait idéalement positionné et prêt à faire sauter la clause libératoire de 120M€.

Manchester United dépasse Liverpool

Annoncé dans les meilleurs clubs d'Europe comme le PSG et le Real Madrid, Liverpool semblait jusqu'ici avoir un temps d'avance dans le dossier Enzo Fernandez. Les Reds auraient même transmis une offre de 100M€, immédiatement refusé par Benfica, qui ne compte pas se séparer de sa pépite pour moins de 120M€, le montant de sa clause libératoire. Selon le journaliste Bruno Andrade, Manchester United serait prêt à débourser ce montant astronomique afin d'éliminer toute concurrence, des négociations seraient engagées.

Luis Campos va devoir agir