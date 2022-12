Mercato : Annonce imminente pour Cristiano Ronaldo, les coulisses du transfert dévoilées

Pierrick Levallet

Sans club depuis son divorce avec Manchester United, Cristiano Ronaldo serait sur le point de mettre fin au feuilleton sur son avenir. Annoncé dans le viseur d’Al-Nassr, qui lui aurait proposé un contrat astronomique avec un salaire de 200M€ par saison, le Portugais se rapprocherait de plus en plus du club saoudien. Le dénouement du dossier serait d’ailleurs imminent.

Accord imminent entre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo

Comme le rapporte Relevo , Cristiano Ronaldo serait sur le point de trouver un accord définitif avec Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or n’aurait pas d’autre solution en Europe pour son avenir. Il se serait donc résolu à franchir le cap et rejoindre l’Arabie Saoudite. Le transfert pourrait être bouclé et officialisé dans les prochains jours. Al-Nassr, qui convoite Cristiano Ronaldo depuis un certain temps, devrait enfin mettre la main sur le Portugais.

Al-Nassr le voulait déjà en 2021

En effet, le club saoudien avait déjà essayé d’attirer l’attaquant de 37 ans en août 2021, lorsque Cristiano Ronaldo cherchait à quitter la Juventus. Jorge Mendes avait initié les premiers contacts comme l’indique Relevo , mais l’affaire n’a pas abouti puisque le Portugais souhaitait impérativement rester en Europe. Cristiano Ronaldo a donc pris la destination de Manchester United, sans envisager une seule seconde que son aventure avec les Red Devils allait se terminer de cette façon.

Le clan Ronaldo a poussé pour son arrivée à Al-Nassr