Mercato - PSG : Le Qatar a un ultime rendez-vous pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Après avoir soulevé la Coupe du monde, Lionel Messi serait susceptible d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au PSG. En janvier prochain, l’opération devrait aboutir au terme d’une réunion décisive avec le clan Messi.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG. Bien qu’une clause pour une année supplémentaire figure dans son bail au Paris Saint-Germain, il faudra l’aval de l’Argentin pour qu’elle soit activée. le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que la direction du Paris Saint-Germain préparait son offre à transmettre au clan Messi une fois que le Mondial sera terminé. C’est désormais chose faite et un accord a déjà été trouvé. Ou du moins, sur le principe.

Un accord de principe déjà convenu pour Messi ?

C’est en effet l’information que Le Parisien divulguait la semaine dernière en faisant part d’un accord de principe trouvé entre les deux parties pour que Lionel Messi reste pour une année supplémentaire au minimum. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été mis en place entre Lionel Messi et le PSG pour cette durée. Du moins pour le moment.

Une entrevue en janvier pour dessiner les contours du contrat de Messi