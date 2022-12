Mercato : Cristiano Ronaldo prépare déjà un sale tour à Rudi Garcia ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ de Manchester United le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo semble condamné à devoir rejoindre l’Arabie saoudite. Malgré son envie de poursuivre en Europe, le Portugais ne croule pas sous les propositions et pourrait ainsi s’engager très prochainement en faveur d’Al-Nassr, formation dirigée par Rudi Garcia. Néanmoins, la collaboration entre les deux hommes pourrait être de courte durée.

« Je pense que n'importe quel entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano. » Interrogé il y a quelques jours par AS , Rudi Garcia n’a pas échappé aux questions concernant Cristiano Ronaldo. L’entraîneur français d’Al-Nassr pourrait en effet prochainement avoir à sa disposition l’international portugais, annoncé proche de la formation saoudienne. « J e n'ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l’année , a indiqué Marcelo Salazar, le directeur sportif d’Al-Nassr, dans des propos relayés par RMC Sport. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures. » Néanmoins, une mauvaise surprise pourrait attendre l’ancien technicien de l’OM et l’OL.

CR7 pourrait avoir un énorme pouvoir à Al-Nassr

Selon CBS , Cristiano Ronaldo pourrait en effet obtenir les pleins pouvoirs ou presque à Al-Nassr. Outre un salaire mirobolant avoisinant 200M€ par saison selon la presse étrangère, le quintuple Ballon d’Or pourrait avoir la possibilité d’avoir un rôle important dans la gestion du club, allant jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur.

Mercato : Un acteur improbable annonce la prochaine destination de Ronaldo https://t.co/D1Y8J8orZI pic.twitter.com/0XMRm67mdw — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Rudi Garcia viré par Cristiano Ronaldo ?