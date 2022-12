Mercato : Un acteur improbable annonce la prochaine destination de Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo serait en négociation avancée avec Al-Nassr. Une information confirmée par le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan. Mais de son côté, le club saoudien n'a pas souhaité confirmer cette information. L'international portugais pourrait toucher un salaire annuel de 200M€ en Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo traverse une situation inédite. Alors que les championnats ont repris après le Mondial, l'international portugais est sans club après avoir rompu son contrat avec Manchester United. Le crépuscule de sa carrière approche, mais le buteur de 37 ans ne compte pas dire stop. Il souhaite encore poursuivre sa carrière, même si les portes de l'Europe semblent fermées à double tour. Selon toute vraisemblance, l'avenir de Ronaldo devrait s'écrire en Arabie Saoudite.

La destination de Ronaldo confirmée par le président de la Turquie

Une information confirmée par le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, lors d'un événement organisé avec des jeunes dans la province orientale d'Erzurum. « Ronaldo se rend maintenant en Arabie saoudite, d'une manière ou d'une autre, selon les informations que j'ai maintenant reçues » a confié le dirigeant.

Un contrat colossal offert à Ronaldo ?

Une déclaration qui va dans le sens de la presse espagnole. Selon Marca, Ronaldo devrait signer un contrat de deux ans avec Al-Nassr, club situé en Arabie Saoudite. Un salaire annuel de 200M€ lui aurait été aussi promis.

« Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année »