Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit un incroyable appel du pied

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Manchester United, Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une offre colossale de la part d’Al Nassr. Marcelo Salazar, le directeur sportif du club saoudien, est sorti du silence quant à l’intérêt pour Ronaldo. Il en a profité pour mettre en avant le championnat saoudien, ce qui pourrait convaincre définitivement le quintuple Ballon d’Or…

Cristiano Ronaldo va devoir se trouver un nouveau club. En froid avec son entraîneur, l’international portugais a préféré résilier son contrat avec Manchester United, une situation encore inattendue il y a quelques mois. A présent, Ronaldo doit passer à autre chose et se trouver un point de chute. Pour le moment, les offres ne croulent pas pour le quintuple Ballon d’Or qui fêtera ses 38 ans en février prochain.

« Il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme »

La piste la plus crédible s’appelle Al Nassr. Le club saoudien lui aurait proposé un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 200M€. « Je n'ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures », a lâché Marcelo Salazar, le directeur sportif d’Al Nassr, dans des propos relayés par RMC Sport .

« L'Arabie saoudite a beaucoup changé »