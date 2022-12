Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En froid avec Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a fini par résilier son contrat avec Manchester United. Depuis de nombreuses semaines, l’international portugais est annoncé dans le viseur d’Al Nassr. Marcelo Salazar, le directeur sportif du club saoudien, est sorti du silence et en a dit un peu plus sur les négociations en cours.

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d’un club. En froid avec Erik ten Hag, l’international portugais a fini par quitter les Red Devils , un destin qui paraissait presque évident vu le début de saison difficile qu’a connu Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo vers l’Arabie Saoudite ?

Pendant la Coupe du monde, le contrat de Cristiano Ronaldo a donc été résilié. Depuis plusieurs semaines, le quintuple Ballon d’Or est annoncé du côté d’Al Nassr. Le club saoudien poursuit les négociations, le directeur sportif est même sorti du silence pour en dire plus sur les pourparlers en cours.

EXCLU : « Cristiano Ronaldo à l’OM ? Boli raconte n’importe quoi… » https://t.co/3FGd0KzdWe pic.twitter.com/igyagSBupW — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

« Il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme »