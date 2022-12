Mercato - PSG : Lewandowski lance un énorme appel du pied à Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Star du FC Barcelone, Robert Lewandowski a accordé un long entretien à la presse espagnole. L'occasion pour le buteur polonais de s'exprimer sur sa relation avec Lionel Messi. L'ancien joueur du Bayern Munich a annoncé que sa relation avec l'Argentin était apaisée et a même évoqué une possible collaboration avec lui dans les prochains mois.

Entre Lionel Messi et Robert Lewandowski, ça n'a pas toujours été l'amour fou. Tout avait débuté pourtant sur de bonnes bases. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2021, Lionel Messi, qui venait de remporter le trophée, avait eu quelques mots pour son rival : « Je crois que France Football devrait te donner le Ballon d’or que tu méritais l’an dernier » . Réponse de Lewandowski : « Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux ». Par la suite, Lewandowski avait évoqué une erreur de traduction, mais c'était suffisant pour faire naître quelques tensions.





Lewandowski raconte ses retrouvailles avec Messi

Quelques mois plus tard, les deux joueurs se retrouvaient sur la même pelouse, lors du dernier Mondial. L'Argentine avait battu la Pologne en phase de groupes (2-0). A l'issue de cette rencontre, Lewandowski et Messi avaient pris le temps de discuter pendant quelques minutes. « Je peux seulement dire que c'était une conversation agréable , raconte Lewandowski . Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé mais c'était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l'Arabie saoudite, l'Argentine était la grande favorite pour remporter le titre ».

Messi favori pour le Ballon d'Or ?

Et pour Lewandowski, Messi est désormais le grand favori pour remporter le Ballon d'Or en 2023. « Bien sûr. Il y a peut-être un joueur de plus qui joue pour le même club, mais il n'y a qu'une seule Coupe du monde qui décide qui va la gagner cette saison et Leo est maintenant en première position à cause de ce qu'il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Maintenant, vous pouvez en profiter » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

« Il est désormais le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer »