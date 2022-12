Coupe du Monde 2022 : Messi, Ronaldo, Neymar… Les stars qui ont joué leur dernier Mondial

Amadou Diawara

Présentes au Qatar cet hiver, plusieurs stars de la planète ont disputé leur toute dernière Coupe du Monde. En effet, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard, Keylor Navas, Sergio Busquets et Thomas Müller ne seront pas de la partie lors du Mondial de 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Plusieurs stars se frottées les unes aux autres cet hiver pour tenter de rafler la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est finalement l'Argentine de Lionel Messi qui a remporté le Graal, en venant à bout de la France de Kylian Mbappé à l'issue de la séance des tirs-au-but ce dimanche après-midi. Avant cette finale au sommet entre l' Albiceleste et les Bleus , plusieurs grands noms de la planète football sont tombés : Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard... Des stars qu'on ne reverra plus en Coupe du Monde.

Dernière Coupe du Monde pour Messi, Ronaldo, Hazard, Bale...

Alors qu'ils ont largement dépassés la trentaine, Lionel Messi (35 ans, Argentine), Cristiano Ronaldo (37 ans, Portugal), Gareth Bale (33 ans, Pays de Galle), Keylor Navas (36 ans, Costa Rica), Sergio Busquets (34 ans, Espagne) et Thomas Müller (33 ans, Allemagne) ne seront pas du rendez-vous aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la Coupe du Monde 2026. Ayant finalement réussi à remporter la compétition qu'il lui manquait, la Pulga a confirmé qu'elle allait prendre sa retraite internationale, mais elle veut tout de même prendre le temps de savourer son sacre en portant encore un peu le maillot de l' Albiceleste .

