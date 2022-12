Coupe du monde 2022 : Viré du Qatar, il lâche une énorme annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire au premier match de cette Coupe du monde, André Onana a rapidement quitté la sélection camerounaise. En conflit avec Rigobert Song, son entraîneur, le gardien de l’Inter Milan a décidé de prendre sa retraite internationale. Onana est revenu sur les raisons de cette décision.

Éliminé en poules malgré une victoire contre le Brésil lors du dernier match, le Cameroun n’aura pas atteint son objectif. Au-delà de la déception au niveau sportif, les Lions Indomptables ont également fait parler d’eux en raison de l’éviction d’André Onana. Titulaire au premier match, le gardien de l’Inter Milan a quitté le Qatar rapidement dans ce Mondial. Alors que son sélectionneur, Rigobert Song, lui aurait reproché plusieurs choses dans son style de jeu, Onana a préféré partir plutôt que d’être remplaçant.

Onana avait quitté le Qatar prématurément

« Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe », expliquait André Onana après son départ du Qatar.

« Mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin »