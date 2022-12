Coupe du Monde 2022 : Thiago Silva encore sous le choc après le Qatar, il témoigne

La rédaction

Pour le Brésil, cette Coupe du Monde 2022 a fait l'objet d'une nouvelle désillusion. Éliminée par la Croatie en quart de finale, la Seleçao n’a pas pu mettre une sixième étoile sur son maillot. Et du côté des joueurs, cet échec est toujours bien présent, notamment pour Thiago Silva. Il a d’ailleurs voulu témoigner sur ses réseaux sociaux.

C’était sans doute la dernière Coupe du Monde pour Thiago Silva. Mais ce Mondial aura été un véritable fiasco pour le Brésil. Éliminé en quart de finale face à la Croatie, cet échec ne semble toujours pas passé pour le défenseur brésilien.

Coupe du monde 2022 : Éliminé par l’équipe de France, il n’arrive pas à digérer https://t.co/FMgY7nPD4a pic.twitter.com/nCCAfuKp0x — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« Mon coeur saigne encore »

Dans un message laissé sur ses réseaux sociaux, Thiago Silva a souhaité témoigner après l’échec du Brésil dans cette Coupe du Monde 2022. Le défenseur brésilien a notamment admis avoir eu beaucoup de mal à se lancer pour écrire sur ce qu’il s’est passé lors de ce Mondial. « Depuis les entretiens après la rencontre contre la Croatie jusqu’à aujourd’hui, mon coeur saigne encore. Mais après quelques jours, je suis convaincu que nous avons fait un travail décent et engagé. Nous tous, le comité technique et le staff. Je n’ai aucune idée du nombre de fois où j’ai pensé et essayé d’écrire quelque chose sur ce que nous avons vécu durant cette Coupe du Monde. »

« J’avoue que l’élimination nous a fait souffrir