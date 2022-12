Coupe du monde 2022 : Éliminé par l’équipe de France, il n’arrive pas à digérer

Thomas Bourseau

Après un dernier carré en 2018 et une finale à l’Euro, l’Angleterre arrivait au Qatar avec une vraie carte à jouer pour le titre suprême. Cependant, les Bleus de Didier Deschamps ont éliminé The Three Lions au stade des 1/4 de finale de la la Coupe du monde. Un échec que Marcus Rashford a du mal à digérer.

De par son groupe relativement étoffé, l’Angleterre était l’une des sélections favorites à la succession de l’Équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Ironie du sort, les Bleus de Didier Deschamps ont mis fin au rêve de sacre mondial des Three Lions en 1/4 de finale de la Coupe du monde le samedi 10 décembre dernier (2-1).

«J'ai fait une petite pause, je pense que vous en avez plus besoin pour le côté émotionnel»

De par la physionomie de la rencontre, les Anglais ont très mal digéré l’élimination face à l’Équipe de France. Révélation de la compétition, Jude Bellingham (19 ans) a même affirmé sur son compte Twitter que la meilleure équipe s’était inclinée. Attaquant de la sélection anglaise, Marcus Rashford est revenu sur cet échec face aux Bleus après la victoire de Manchester United mercredi soir en 1/8èmes de finale de League Cup face à Burnley (2-0). « J'ai fait une petite pause, je pense que vous en avez plus besoin pour le côté émotionnel des choses parce que c'est tellement bas d'être expulsé de n'importe quel tournoi. Il faut se ressaisir car il n'y a pas de temps pour s'apitoyer sur son sort et revenir la tête basse ». a d’abord confié Marcus Rashford dans des propos rapportés par The Daily Mail.

Equipe de France : Une star des Bleus dévastée après l'Argentine, ces terribles révélations https://t.co/hienNclCRu pic.twitter.com/IYEDug1cc3 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

«Les gars qui n'ont pas été absents doivent vous remonter le moral et c'est ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé ces deux derniers jours»

Pour finir, Marcus Rashford a souligné à quel point rebondir de la bonne des manières en club est important pour se reconstruire sportivement avec l’échec en Coupe du monde. « Si nous perdons le match aujourd'hui, nous ratons l'occasion de remporter un trophée. Il est donc très important de revenir et d'essayer d'être aussi positif que possible. Si vous n'y arrivez pas, les gars qui n'ont pas été absents doivent vous remonter le moral et c'est ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé ces deux derniers jours ».