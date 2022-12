 Coupe du monde 2022 : Cette énorme prédiction sur le sacre de l’Argentine

Thomas Bourseau

Rodrigo De Paul a tout vu à l’avance. Tel un oracle, le milieu de terrain de l’Argentine avait prédit deux mois avant la finale de la Coupe du monde que l’Albiceleste allait non seulement y prendre part, mais la remporter.

Après 1978 et 1986, l’Argentine est enfin à nouveau sur le toit du monde. Et qui d’autre que le digne successeur de Diego Maradona, héros de la campagne de 1986 de l’ Albiceleste , pour offrir une troisième étoile mondiale au peuple argentin ? Après la Copa America en 2021, Lionel Messi est parvenu à remporter la tant convoitée Coupe du monde au Qatar dimanche soir en prenant le meilleur sur l’Équipe de France de Kylian Mbappé après prolongations (3-3) et tirs au but.

Rodrigo De Paul avait vu juste pour le Mondial de l’Argentine

Avant même le premier match de l’Argentine perdu face à l’Arabie saoudite, Lionel Messi avait annoncé qu’il allait disputer sa cinquième et ultime Coupe du monde. Tout était réuni pour que le septuple Ballon d’or parte par la grande porte. Et Rodrigo de Paul avait tout prévu.

La figurita que Rodrigo De Paul le firmó a su cuñado el 18 de septiembre y hoy tres meses después se hace realidad.¡Visionario @rodridepaul🇦🇷🏆! pic.twitter.com/2qhQ0ghker — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 18, 2022

«Je signe ce papier et je dis que nous gagnerons la Coupe du monde dans deux mois»