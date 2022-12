France, Maroc… Les grands gagnants de la Coupe du monde 2022

Amadou Diawara

Alors que cette Coupe du Monde a été riche en surprises, le classement FIFA a été totalement bouleversé après la compétition. Si le Brésil reste à la première place, la Belgique a chuté de deux places, laissant les finalistes français retrouver le podium. Et grâce à son incroyable épopée, le Maroc est désormais aux portes du top 10.

Ce dimanche après-midi, la France et l'Argentine se sont disputés la finale de la Coupe du Monde. Dos à dos à l'issue du temps réglementaire et des prolongations (3-3), les Bleus et l' Albiceleste ont dû se départager à la séance des tirs-au-but. Et dans cet exercice, l'Argentine de Lionel Messi a été meilleur que la France de Kylian Mbappé (4-2), décrochant ainsi sa troisième étoile en Coupe du Monde.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking 🇦🇷📈Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

L'Argentine et la France talonnent le Brésil

Grâce à leur épopée au Qatar, la France et l'Argentine ont gagné une place au classement FIFA. En effet, le Brésil conserve la première place, malgré son élimination précoce en quart de finale contre la Croatie, tandis que l' Albiceleste (2ème) et les Bleus (3èmes) complètent le podium. Éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde, la Belgique recule de deux positions et se retrouve à la 4ème place.

Le Maroc aux portes du top 10