Coupe du monde 2022 : Après son parcours, le Maroc reçoit un incroyable hommage

Avant cette Coupe du monde au Qatar, aucun pays africain n’était parvenu à se hisser dans le dernier carré. C’est désormais du passé. Après un parcours exceptionnel, le Maroc est allé jusqu’en demi-finale avant de tomber face aux Bleus. Gianni Infantino, le président de la FIFA, s’est réjoui des prestations des pays africains.

C’est forcément la grosse surprise de cette Coupe du monde. Tombé dans un groupe relevé avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc s’en est très bien sorti en finissant premier. Derrière, les Lions de l’Atlas ont fait tomber l’Espagne aux tirs au but et le Portugal en quart de finale. Deux victoires de prestige qui ont permis au Maroc de s’offrir une place dans le dernier carré, une première pour un pays africain.

Le Maroc dans le dernier carré, une première

Le Maroc voulait continuer de rêver mais l’aventure s’est stoppée en demi-finale face à l’équipe de France, championne du monde en titre. Déçus, les Marocains seront tout de même prêts à une nouvelle lutte dès samedi face à la Croatie pour obtenir une troisième place qui serait plus que méritée. Si la prestation du Maroc n’est passé inaperçue en France, la FIFA a également un mot pour féliciter le Maroc… et les autres pays africains !

« On pourra se réjouir de nouvelles prestations fortes des équipes africaines »