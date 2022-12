Coupe du Monde 2022 : Le Qatar fait polémique, la FIFA monte au créneau

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’organisation de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar fait polémique pour des questions de droits de l’homme et d’écologie, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a défendu le bilan global de ce Mondial en dépit des rafales de critiques dont il a fait l’objet ces derniers mois.

Cette édition 2022 de la Coupe du Monde a été unique à plus d’un titre, et si elle a proposé son lot de spectacle sur le terrain, et restera également la Coupe du Monde de toutes les polémiques. L’attribution de ce mondial au Qatar, pays pointé du doigt sur la question des droits de l’homme et du traitement homosexuel, a bien évidemment fait scandale au sein des pas occidentaux. D’autant qu’avec les conditions climatiques actuelles, les méthodes du Qatar avec des stades climatisés ont fait débat. Mais de son côté, la FIFA dresse un bilan très positif de cette expérience au Qatar.

Coupe du monde 2022 : Un complot est annoncé, Messi au cœur d’une incroyable polémique au Qatar https://t.co/GpKFYx4IoQ pic.twitter.com/1lRTaWtWmW — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« La meilleure Coupe du Monde de tous les temps »

Le président de l’instance, Gianni Infantino, était présent en conférence de presse ce vendredi et a tenu à faciliter les organisateurs, qualifiant même cette Coupe du Monde 2022 comme étant « la meilleure de tous les temps ». Et son bilan est très positif : « C'était un grand succès. Il reste encore deux matchs et à ce stade, je veux féliciter tout le monde en demandant de rester concentré jusqu'au bout (…) La programmation des matchs en novembre et décembre ? Ça a été une énorme réussite sur tous les aspects, le comportement des supporters, l'ambiance conviviale et joyeuse, le fait que nous ayons réuni ces supporters de tous les pas dans un pays arabe. Nous avons vu des matchs très compétitifs, des surprises, des buts extraordinaires. Le fait d'avoir joué en novembre et décembe plutôt qu'en fin de saison a eu un impact. Nous avons constaté l'impact sur la qualité des matchs », estime Infantino.

« Chaque personne décédée est une personne de trop »