Coupe du monde 2022 : Pelé, Maradona, Messi... Guardiola tranche et donne son GOAT

La rédaction

Après un match complètement fou, l'Argentine s'est imposée en finale de la Coupe du monde face à la France et a offert à Lionel Messi l'unique titre manquant à sa carrière. Nommé meilleur joueur de la compétition, Lionel Messi a encore impressionné et reçoit d'innombrables hommages, dont celui de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola.

Lorsque Pep Guardiola et Lionel Messi se sont côtoyés au FC Barcelone, les deux hommes ont tout gagné et ont largement dominé le football européen avec le club catalan. Grand admirateur de Lionel Messi, l'actuel entraîneur de Manchester City n'a évidemment rien manqué de cette Coupe du monde où celui qu'il considère comme le meilleur joueur de tous les temps a remporté l'unique trophée qui lui fuyait depuis le début de sa carrière.

«Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps»

Présent en conférence de presse ce mercredi avant la rencontre de Coupe de la Ligue contre Liverpool, Pep Guardiola s'est exprimé sur Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine : « Tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Bien sûr, des gens ont vu jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu'ils ont fait comme joueurs. Mais je ne pense pas qu'un footballeur puisse rivaliser avec ce qu'a fait Messi» , a confié l'ancien entraîneur du FC Barcelone qui a pu compter sur Lionel Messi entre 2008 et 2012 chez les blaugranas.

Mercato - PSG : Après le Qatar, Messi a pris une grande décision pour son transfert https://t.co/PaOYsMNhAA pic.twitter.com/PlS0qU7rMX — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

«Ce triomphe est la cerise sur le gâteau»