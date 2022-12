Coupe du Monde 2022 : L’avenir de Mourinho est relancé par… le Maroc

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde, le Maroc a réalisé une incroyable épopée, faisant tomber à la fois la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Alors que Fernando Santos a été démis de ses fonctions de sélectionneur de la Seleção das Quinas, José Mourinho pourrait prendre sa place. En effet, la FPF voudrait exclusivement s'offrir les services du Special One.

Le Maroc est entré dans l'histoire lors de la Coupe du Monde au Qatar. En effet, les Lions de l'Atlas sont devenus les premiers africains à se hisser jusqu'en demi-finale d'un Mondial. Pour réussir cet exploit, les hommes de Walid Regragui ont dû se défaire de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal. D'ailleurs, le Maroc aurait provoqué des coups de tonnerre au sein de ces nations.

Fernando Santos viré par le Portugal à cause du Maroc

En effet, la Belgique, l'Espagne et le Portugal se sont tous séparer de leur sélectionneur après avoir été sortis par le Maroc en Coupe du Monde. Plus précisément, Roberto Martinez a été remercié par les Diables Rouges , Luis Enrique a été démis de ses fonctions à la Roja et Fernando Santos a été évincé à la Seleção das Quinas . Et pour remplacer son sélectionneur, la FPF aurait déjà fait son choix.

José Mourinho, la seule et unique cible du Portugal