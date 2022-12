Coupe du monde 2022 : L'épopée du Maroc au Qatar fait... deux déçus

Thibault Morlain

Au terme d’un parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde 2022, le Maroc s’est classé 4ème, soit la meilleure performance pour une nation africaine. Les hommes de Walid Regragui ont alors écrit l’histoire et fait vibrer de nombreux supporters. Mais voilà que cet incroyable parcours a également fait quelques déçus.

Dans un groupe avec notamment la Belgique et la Croatie, le Maroc a surpris tout le monde en sortant premier de son groupe. Solide et fort d’un collectif incroyable, les hommes de Walid Regragui ont impressionné tout le monde et cela s’est poursuivi lors de la phase à élimination directe. L’Espagne et le Portugal peuvent en témoigner. En effet, en huitième de finale et en quart de finale, deux des favoris de cette Coupe du monde se sont brisés les dents sur le mur marocain. C’est finalement la France, en demi-finale, qui a mis fin à cet incroyable parcours du Maroc en Coupe du monde.

« Au lieu d'être au Qatar, je suis ici sous la pluie »

Alors que tout le monde était derrière les Lions de l’Atlas, certains avaient quelque peu un goût amer en voyant les performances du Maroc au Qatar. C’était notamment le cas de Vahid Halilhodzic. C’est lui qui a qualifié les Marocains pour la Coupe du monde avant de se faire remercier il y a quelques mois et remplacer par Walid Regragui. « J'ai honte. Au lieu d'être au Qatar, je suis ici sous la pluie. Je m'étais vraiment investi dans ce projet à fond pendant trois ans et c'est encore une Coupe du monde que je vais louper. Mais bon, c'est la vie », expliquait notamment Halilhodzic.

« Il me disait qu’il était forcément triste et frustré »