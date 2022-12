Mbappé, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 26 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Real Madrid a tiré un trait sur Mbappé

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol MARCA fait le point sur la piste Kylian Mbappé au Real Madrid et indique que le club merengue n'a plus l'intention de recruter l'attaquant du PSG, ne souhaitant pas compromettre l'équilibre actuel dans son effectif. La direction madrilène estime qu'aucun club n'est en mesure de pouvoir s'aligner sur les prétentions salariales de Mbappé. Et de son côté, Ok Diario annonce que Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar au PSG, ainsi que l'arrivée d'un gros buteur du profil d'Harry Kane.



Al-Nassr en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

Alors que l'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein d'Al-Nassr semble imminente, le directeur sportif du club saoudien, Marcelo Salazar, a évoqué ce dossier : « Ce que je peux dire, c'est que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l'ai toujours soutenu. L'avenir sera révélé en temps voulu », indique le dirigeant d'Al-Nassr sur CR7.



Emiliano Martinez vers le Bayern ?