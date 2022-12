Mercato : Chambré après la finale au Qatar, Mbappé va avoir sa revanche

Thomas Bourseau

Depuis que l’Argentine a été sacrée championne du monde au Qatar, Kylian Mbappé a été la cible de moqueries des joueurs de l’Albiceleste et plus particulièrement d’Emiliano Martinez. Le portier d’Aston Villa pourrait cependant finir au Bayern Munich, futur adversaire du PSG en Ligue des champions…

Le dimanche 18 décembre dernier, l’Argentine soulevait la troisième Coupe du monde de son histoire, et la première depuis 1986 et le sacre de l’ Albiceleste portée par le défunt Diego Maradona. L’occasion pour Lionel Messi d’écrire un peu plus sa légende dans l’histoire du football et aux Argentins de pleinement célébrer ce sacre. Voire un peu trop au vu des provocations d’Emiliano Martinez, gardien de la sélection argentine, envers Kylian Mbappé qui avait souligné l’infériorité du football sud-américain par rapport à l’européen ces derniers mois.

Emiliano Martinez n’a pas lâché Kylian Mbappé depuis le sacre de l’Argentine

Il n’en fallait pas plus pour qu’Emiliano Martinez se lâche totalement dans le vestiaire de Lusail Stadium après la finale en demandant « une minute de silence pour Mbappé qui est mort » . Depuis, le portier d’Aston Villa n’a cessé de s’afficher dans les parades avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé par exemple et l’attaquant du PSG a été moqué par un masque d’une tortue ninja. De quoi faire réagir le président de la Fédération française de football qui a pesté la semaine dernière.

PSG : Il insulte Mbappé, Emery va le calmer https://t.co/XMt8KVDqaK pic.twitter.com/lxsQu4tv0x — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Emiliano Martinez vers le Bayern, l’heure de la vengeance a sonné pour Kylian Mbappé