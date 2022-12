Mercato - PSG : C’est annoncé, « un joueur de classe mondiale » pourrait débarquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire de nombreux médias, le PSG aurait posé son regard sur Vitor Roque. Agé seulement de 17 ans, il représente, avec Endrick, le futur du football brésilien. Actuellement sous contrat avec l'Athletico Paranaense, ce petit gabarit impressionne déjà les plus grands clubs européens et son prix ne cesse de grimper.

Le Brésil, terre de diamants bruts depuis des années. Pelé, Neymar, Ronaldo... De nombreux joueurs ont émergé de cette terre de football. Et alors que le pays vient de traverser une terrible déception lors du dernier Mondial au Qatar, la prochaine génération commence à pointer le bout de son nez, laissant entrevoir un avenir brillant. Chef de file de cette nouvelle vague brésilienne : Endrick. Agé seulement de 16 ans, le buteur de Palmeiras rejoindra le Real Madrid en 2024. Lié à l'Athletico Paranaense, Vitor Roque pourrait suivre ses pas et faire le grand saut vers l'Europe dans les prochains mois.

Transferts - PSG : Zéro pointé pour le mercato de Campos au Brésil https://t.co/5m23OMNfTJ pic.twitter.com/hBWKNeEwKy — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

Le PSG cible Vitor Roque

Agé de 17 ans, ce jeune attaquant a fait de sa petite taille une force. Bon dribbleur, rapide, il a toutes les qualités pour embêter les défenses adverses. En Europe, ses prestations sont surveillées depuis des années. Le PSG ferait partie des prétendants selon L'Equipe . Le club parisien envisagerait de transmettre une première offre pour mettre la main sur Vitor Roque, valorisé entre 60 et 70M€. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont aussi présents dans ce dossier.

« Il a déjà le Brésil à ses pieds »

Scout passé par Twente et spécialisé dans les joueurs sud-américains, Ron Dor connaît bien Vitor Roque. « Il est très intelligent. Il sait en permanence où il est et où il doit se déplacer pour ouvrir des angles de passe à ses coéquipiers » a-t-il déclaré au quotidien sportif. Il note toutefois quelques marges de progression : « Il n'est pas le plus fin techniquement mais reste un excellent dribbleur, corrobore le scout. Il oriente très bien son corps pour son âge et ses changements de direction brutaux surprennent souvent les défenseurs. » Journaliste brésilien, Miguel Caio est déjà sous le charme : « Il a déjà le Brésil à ses pieds. Mais il reste un talent à développer, une sorte de diamant pas encore tout à fait poli. »

« Ce sera un joueur de classe mondiale. »