Mercato - Officiel : Le transfert d’une piste du PSG est bouclé

Considéré comme l’une des grandes révélations de ce début de saison, Cody Gakpo file à l’anglaise. L’attaquant du PSV Eindhoven, annoncé pendant un temps dans le viseur du PSG, va rejoindre Liverpool alors que Manchester United semblait pourtant en pole position dans ce dossier. Un transfert officialisé ce lundi soir par la formation néerlandaise.

Impressionnant depuis le début de la saison avec le PSV Eindhoven, totalisant 13 buts et 17 passes décisives en 23 matches, Cody Gakpo a confirmé toute l’étendue de son talent durant la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Cité dans le viseur du PSG ou encore de Manchester United au cours des dernières semaines, la cote de l’attaquant a grimpé en flèche, au point que son transfert est d’ores et déjà acté avant même l’ouverture du mercato hivernal.

Si le PSG n’apparaissait clairement pas comme la favori pour Cody Gakpo, surveillant uniquement ses prestations, Manchester United semblait néanmoins très bien placé pour l’attaquant de 23 ans, choisi pour succéder à Cristiano Ronaldo, mais c’est finalement Liverpool qui remporte la mise.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.