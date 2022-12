Mercato - PSG : Campos est fixé pour ce transfert XXL

Arnaud De Kanel

A l'instar de Cody Gakpo, Enzo Fernandez a confirmé tout le bien que les observateurs disaient de lui à la Coupe du monde. Le milieu de terrain a été élu meilleur joueur du Mondial au Qatar et il affole logiquement les cadors européens. Le PSG en fait partie et Luis Campos sait à quoi s'attendre.

Enzo Fernandez est le nouveau nom qui fait trembler la planète football. Arrivé l'été dernier au Benfica Lisbonne, le jeune milieu de terrain a crevé l'écran au Qatar où il a été élu meilleur jeune du Mondial. Son ascension est fulgurante et des gros clubs veulent mettre la main dessus. Parmi-eux, on retrouve le Real Madrid, Manchester United et le PSG. Luis Campos devra batailler pour le signer.

Benfica recale United et fixe le prix de Fernandez

Le Benfica a déjà repoussé une offre pour son crack. D'après les informations du journaliste Bruno Andrade, c'est Manchester United qui a dégainé en premier, en proposant un chèque de 100M€. Les Lisboètes restent droit dans leurs bottes et en attendent toujours 120M€ selon AS . Cette somme correspond à la clause libératoire de Fernandez. De son côté, The Athletic affirme que Liverpool n'a pas encore négocié avec Benfica et ne s'apprête pas à le faire. Ce n'est pas pour autant que l'affaire sera facile à conclure pour le PSG.

Fernandez a fait son choix