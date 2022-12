Mercato - PSG : Eden Hazard impliqué dans une opération à 100M€ d’Al-Khelaïfi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Apprécié par Nasser Al-Khelaïfi au PSG, Jude Bellingham est également dans le collimateur du Real Madrid, cité parmi les favoris dans ce dossier. Florentino Pérez aurait l’intention de vite passer à l’action afin de griller la concurrence, et son offre serait prête. Outre une indemnité à trois chiffres versée au Borussia Dortmund, Eden Hazard pourrait également s’envoler pour l’Allemagne.

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable . » Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été avare de compliments durant la Coupe du monde au moment d’évoquer Jude Bellingham, impressionnant avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise du haut de ses 19 ans. Le PSG est cité parmi les prétendants au milieu de terrain, tout comme Liverpool et le Real Madrid. La formation espagnole serait d’ailleurs favorite pour l’accueillir.

Une offre de 100M€ dans les tuyaux

Selon la Cadena SER , le Real Madrid pourrait entamer les négociations avec le Borussia Dortmund dès la première semaine de janvier pour Jude Bellingham, qui devrait demander à son club d’écouter les offres le concernant. Une proposition de 100M€ aurait été décidée par le club merengue, qui pourrait également inclure des joueurs dans le deal.

Hazard envoyé à Dortmund ?

Comme l’explique le média espagnol, d’autres négociations pourraient se tenir entre le Real Madrid et le BVB afin de permettre au club de la Ruhr d’accueillir un joueur de Carlo Ancelotti, dans une opération séparée. Ainsi, le nom de Brahim Diaz est évoqué, ce dernier étant actuellement prêté à l’AC Milan, mais Eden Hazard pourrait également prendre le chemin de Dortmund, alors qu’il entrera dans sa dernière année de contrat l’été prochain.