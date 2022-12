Mercato - PSG : Luis Campos plombé pour ce crack de la Coupe du Monde ?

Arnaud De Kanel

Le PSG et le Real Madrid ne se lâchent pas sur le mercato. Les deux clubs seraient intéressés par Enzo Fernandez et Jude Bellingham, tous deux excellents au Mondial. Or, le Borussia Dortmund se montre très gourmand mais le Real aurait élaboré un plan machiavélique pour faire céder le club allemand.

Après avoir échoué dans la venue de Kylian Mbappé, le Real Madrid tenait sa vengeance en recrutant Aurélien Tchouaméni. Visiblement pas rassasié, le club madrilène pisterait deux autres joueurs au milieu de terrain, présents également sur la short-list du PSG : Enzo Fernandez et Jude Bellingham. Le Real a une idée en tête pour signer l'Anglais.

Dortmund réclame 150M€

Le Borussia Dortmund ne compte pas faire de cadeau au PSG et au Real Madrid. Selon le quotidien espagnol AS , le club allemand réclamerait la coquette somme de 150M€ pour Jude Bellingham. Pas disposé à mettre ce prix, le Real Madrid a préparé une ruse.

Le Real va se servir de Fernandez