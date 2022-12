Mercato - PSG : Une décision radicale est prise pour le transfert de Mbappé

Arthur Montagne

L'été dernier, alors son contrat arrivait à échéance, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en décidant de prolonger son bail au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid libre. Un choix encore douloureux dans l'esprit des décideurs madrilènes qui n'ont pas digéré la prolongation de Kylian Mbappé et qui n'ont donc aucune intention de revenir à la charge pour son transfert.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet inépuisable. Il faut dire qu'alors que son contrat au PSG prenait fin en juin dernier, l'attaquant français a finalement décidé de prolonger à Paris alors que tout laissait penser qu'il quitterait le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid. Et son refus n'est pas digéré en Espagne.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Mbappé a plombé un transfert titanesque https://t.co/sBG6aynpVm pic.twitter.com/uk83mYPB96 — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Le Real Madrid n'a pas digéré le choix de Mbappé...

En effet, comme l'explique MARCA , le Real Madrid a totalement renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé à l'avenir. Encore vexé et se sentant trahi par l'attaquant du PSG, le club merengue ne compte plus revenir à la charge. Et même ses prestations exceptionnelles à la Coupe du monde n'inverseront pas la tendance.

... et prépare un projet sans lui

Le Real Madrid a donc changé ses plans et compte désormais créer un groupe plus équilibré en donnant notamment plus de place à Rodrygo et Vinicius Junior dont l'évolution aurait été bloqué par l'arrivée de Kylian Mbappé.