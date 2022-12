Mercato - PSG : Le clan Bellingham pose ses conditions à Al-Khelaïfi pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il apparaît comme l’un des joueurs les plus courtisés sur le mercato, Jude Bellingham figure notamment sur la short-list du PSG. Nasser Al-Khelaifi a affiché publiquement tout le bien qu’il pensait du milieu du Borussia Dortmund, mais il devra se montrer très convaincant pour boucler son transfert.

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a confirmé toute l’étendue de son talent durant la Coupe du monde avec l’Angleterre, incitant les clubs intéressés par ses services à ne pas lâcher le morceau en vue du prochain mercato estival. Le Real Madrid, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont sur ses traces, et il en est de même du PSG.

Le PSG sous le charme de Bellingham

Durant le Mondial, Nasser Al-Khelaifi a confirmé que Jude Bellingham serait une recrue de taille pour le PSG. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , saluait le président parisien dans un entretien pour Sky Sports. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Pour convaincre Bellingham, le PSG devra néanmoins trouver les bons arguments.

Bellingham n’ira pas vers le plus offrant