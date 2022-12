Mercato - PSG : Les grandes manœuvres commencent pour le transfert de Bellingham, une date est fixée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par plupart des cadors européens, dont le PSG, Jude Bellingham risque d’animer le mercato dès cet hiver, et ce même s’il devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Une réunion devrait en effet lancer de manière formelle ce feuilleton dans les jours qui arrivent, alors que le Real Madrid espère rapidement griller la concurrence.

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham est d’ores et déjà annoncé chez tous les cadors européens. Le PSG fait partie des prétendants, alors que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché tout le bien qu’il pensait du milieu anglais. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , a confié le président du PSG dans un entretien pour Sky Sports. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club . »

Départ en vue pour Bellingham

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham dispute probablement sa dernière saison en Allemagne. Ce lundi, la Cadena SER confirme les velléités de départ du joueur de 19 ans.

Enzo Fernandez, Gonçalo Ramos, António Silva, Jude Bellingham… Quels sont les joueurs de la dernière Coupe du Monde à avoir tapé dans l’œil du #PSG❓🏆 Le point sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/V7GgTmPndk — Bernard Colas (@BernardCls) December 25, 2022

Les tractations vont commencer