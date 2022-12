Transferts : Visite médicale annoncé pour Cristiano Ronaldo, coup de tonnerre sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis le 22 novembre, et l’annonce de son départ de Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo se dirige de plus en plus vers l’Arabie saoudite et le club d’Al-Nassr, où la confiance est grande, à tel point qu’une visite médicale aurait d’ores et déjà été programmée par les dirigeants.

Désireux de poursuivre sa carrière en Europe, Cristiano Ronaldo semble condamné à rejoindre l’Arabie saoudite dans les prochains jours. Le Portugais n’a plus la cote sur le Vieux continent et pourrait ainsi s’engager en faveur d’Al-Nassr, prêt à offrir le paquet au quintuple Ballon d’Or pour le convaincre de venir. Les discussions sont en cours entre les deux parties, et la confiance est grande dans le clan saoudien.

Cristiano Ronaldo plus proche que jamais d’Al-Nassr

D’après les informations divulguées par CBS ce lundi, Al-Nassr aurait déjà réservé un hébergement pour Ronaldo et ses conseillers en vue de la signature du nouveau contrat de l’international portugais. Les dirigeants espèrent que l'accord sera finalisé rapidement et semblent convaincus de pouvoir y parvenir.

Visite médicale programmée ?

Alors que les grandes lignes du contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr auraient déjà été convenues, la formation saoudienne aurait programmé la visite médicale de l’attaquant de 37 ans, qui pourrait ainsi s’engager avec son prochain club avant la fin de l’année.