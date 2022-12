Mercato : Après avoir insulté Mbappé, il va se faire virer

Arthur Montagne

Depuis la finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez ne cesse de faire parler de lui. Et pas seulement parce qu'il a été élu meilleur gardien du tournoi, mais essentiellement à cause de son comportement à l'égard de Kylian Mbappé. Vivement critiqué, le portier de l'Albiceleste pourrait d'ailleurs payer cher ses frasques puisqu'Unai Emery souhaiterait s'en séparer.

Champion du monde avec l'Argentine, Emiliano Martinez célèbre le triomphe de l' Albiceleste avec un peu trop de véhémence. Le portier argentin s'en prend notamment avec insistance à Kylian Mbappé avec d'abord une chanson qui avait fait polémique dans les vestiaires avant les scènes indécentes avec la poupée à l'effigie de l'attaquant du PSG lors des célébrations à Buenos Aires. Emiliano Martinez est donc sous le feu des critiques depuis la finale de la Coupe du monde et cela pourrait avoir un impact sur sa situation en club.

Emery ne veut plus de Martinez !

En effet, il y a quelques jours, Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, annonçait qu'il allait discuter avec son gardien de but à son retour. « Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est dans son pays. Il sera bientôt avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler », confiait l'ancien coach du PSG. Et selon les informations d' Estadio Deportivo , Unai Emery souhaiterait se débarrasser d'Emiliano Martinez. Très agacé par son comportement, le technicien espagnol pourrait donc faire en sorte de changer de portier.

Bounou pour le remplacer ?

Et pour remplacer Emiliano Martinez, Aston Villa souhaiterait attirer un autre gardien qui s'est distingué à la Coupe du monde, à savoir Yassine Bounou. L'international marocain a brillé avec les Lions de l'Atlas, demi-finalistes au Qatar. Encore faut-il convaincre le Séville FC de le vendre. Mais une chose est sûre, le comportement d'Emiliano Martinez pourrait avoir des conséquences.