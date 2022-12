PSG : Il insulte Mbappé, Emery va le calmer

Arthur Montagne

Auteur d'une très belle Coupe du monde, Emiliano Martinez s'est distingué par ses prestations dans les buts argentins, mais pas seulement. En effet, depuis le titre de l'Albiceleste, le portier d'Aston Villa a enchaîné les célébrations de très mauvais goûts, notamment envers Kylian Mbappé. Ce qui n'a pas plu à son entraîneur en club, Unai Emery, qui annonce qu'il compte avoir une discussion avec son gardien de but.

Après la finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez a multiplié les célébrations indécentes, notamment à l'égard de Kylian Mbappé. Critiqué de toute part, le gardien d'Aston Villa devrait également se faire reprendre par Unai Emery, son entraîneur en club.

Équipe de France : Mbappé, racisme... Le clan Macron pousse un coup de gueule contre l'Argentine https://t.co/Bx1yAQglzQ pic.twitter.com/eFk4955Hsq — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Emery va parler à Martinez...

« Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du monde avec son équipe nationale. Il a été formidable, les fans d’Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine. Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est dans son pays. Il sera bientôt avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler », lance-t-il en conférence de presse. D'ailleurs, le comportement d'Emiliano Martinez n'a pas du tout plus à Graeme Souness.

... qui se fait fracasser par Souness