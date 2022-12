Mercato : Après la Coupe du monde, le Qatar les veut au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et plusieurs grandes révélations de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar sont d’ores et déjà annoncées sur les tablettes du PSG. C’est notamment le cas d’Enzo Fernandez (Argentine), Jude Bellingham (Angleterre) ou encore Gonçalo Ramos (Portugal). Retour sur les pistes parisiennes ayant participé au Mondial.

Alors que la Coupe du monde a fermé ses portes le 18 décembre dernier, tous les regards sont désormais tournés sur le mercato. Les clubs profiteront de la fenêtre hivernale des transferts pour tenter quelques coups tout en préparant l’été prochain, et certains pourraient miser sur des talents du dernier Mondial. C’est notamment le cas du PSG, qui n’exclut rien pour les semaines à venir. « On ne cible pas un joueur, mais si on a une opportunité, pourquoi pas ? », déclarait à ce sujet Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par RMC au Qatar. Plusieurs joueurs ayant participé à la plus prestigieuse des compétitions ont justement tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Enzo Fernandez (21 ans, Benfica)

Dans la foulée du sacre de l’Argentine, O Jogo révélait que le PSG en pinçait pour Enzo Fernandez. Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain de 21 ans plairait à Luis Campos, qui n’est pas le seul à vouloir mettre la main sur le joueur de Benfica, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec une clause libératoire de 120M€. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid auraient déjà sondé l’agent d’Enzo Fernandez, et il en serait de même pour Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Mais tout le monde ne peut pas se targuer d’avoir dans ses rangs Lionel Messi, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du PSG.

Jude Bellingham (19 ans, Borussia Dortmund)

Le PSG n’a pas attendu le début de la Coupe du monde pour surveiller attentivement les prestations de Jude Bellingham au Borussia Dortmund. Tout comme le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester United, l’écurie parisienne lorgne le milieu de 19 ans depuis plusieurs mois, alors que son départ l’été prochain semble inéluctable malgré son bail courant jusqu’en 2025 avec le BVB, et Nasser Al-Khelaifi ne s’en cache pas. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , saluait le président du PSG dans un entretien accordé à Sky Sports durant le Mondial au Qatar. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » C’est dit.

Marcus Rashford (25 ans, Manchester United)

Coéquipier de Jude Bellingham, Marcus Rashford est également dans les petits papiers du PSG, et là aussi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à le faire savoir. « Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », a déclaré le président du Paris Saint-Germain, conscient que la piste Rashford apparaît comme une opportunité de marché, le joueur étant dans sa dernière année de contrat lors de sa prise de parole. « Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons. » Depuis, la donne a évolué puisque Manchester United a activé l’option présente dans le bail de l’attaquant anglais pour une saison supplémentaire. Néanmoins, son transfert pourrait être d’actualité l’été prochain si Rashford refuse de s'engager sur le long terme chez les Red Devils.

Gonçalo Ramos (21 ans, Benfica)

Malheureux contre le Maroc (0-1), Gonçalo Ramos a néanmoins brillé au tour précédent en inscrivant un triplé face à la Suisse (6-1) alors qu’il avait été choisi par Fernando Santos pour remplacer au pied levé Cristiano Ronaldo, laissé sur le banc. L’attaquant de Benfica est suivi par Luis Campos depuis l’arrivée de ce dernier au PSG, une piste toujours d’actualité pour les mois à venir. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international portugais dispose d’une clause libératoire de 120M€ et voit la liste des clubs intéressés s’allonger au fil des semaines.

António Silva (19 ans, Benfica)

Présent au côté de Gonçalo Ramos au Qatar avec la sélection portugaise, António Silva a lui aussi eu l’occasion de faire ses débuts en Coupe du monde au Qatar, disputant la rencontre perdue face à la Corée du Sud (1-2). Comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre dernier, le PSG a souhaité récupérer António Silva en marge des discussions pour le prêt de Julian Draxler à Lisbonne, mais Benfica avait posé son veto. Depuis, Luis Campos n’a pas baissé les bras, malgré son long contrat (2027) et le montant de sa clause libératoire (100M€).

Josko Gvardiol (20 ans, Leipzig)

Considéré comme l’une des révélations du dernier Mondial, Josko Gvardiol devrait profiter de ses prestations avec la Croatie pour plier bagage rapidement. Un nom qui a également été cité du côté du PSG, à la recherche d’un défenseur central après son échec avec Milan Skriniar. « Mon agent s'occupe de cela et nous verrons bien , déclarait il y a peu l’international croate, prêt à rester dans son club en attendant la bonne offre. Pour l'instant, je suis heureux à Leipzig. Je ne sais pas, nous verrons - on ne sait jamais. Vous connaissez les histoires et ces choses, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux à Leipzig et pour l'instant, je vais y rester et jouer pour eux. Même être ici sur le plus grand événement, c'est une grande chose pour moi à 20 ans donc je suis heureux. Je dois y réfléchir. » Pour l’heure, le PSG n’apparaît pas comme un favori dans ce dossier où le Real Madrid et Chelsea semblent notamment tenir la corde.

Cody Gakpo (23 ans, PSV Eindhoven)

Le PSG semble également distancé pour Cody Gakpo, l’une des révélations du début de saison avec le PSV Eindhoven et qui a laissé entrevoir de belles choses durant la Coupe du monde. Alors que le bail de l’attaquant court jusqu’en 2026, son club a bien l’intention de récupérer un très gros chèque grâce à son transfert. « Seuls 10/12 clubs peuvent s'offrir Cody Gakpo en janvier. Voyons si cela se produira - il doit s'agir de la vente record du PSV et aussi de la bonne offre pour les projets de Cody », a prévenu Marcel Brands, le directeur sportif du PSV Eindhoven. Dans ce contexte, le PSG fait partie des rares écuries répondant aux critères financiers et sportifs pour le transfert de Cody Gakpo, estimé à 75M€. Manchester United insisterait en coulisses pour faire venir l’international néerlandais, choisi pour succéder à Cristiano Ronaldo.

Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach)