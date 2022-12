Mercato - PSG : Après sa Coupe du monde, le Qatar prêt à lâcher le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Qatar a réussi son pari avec la Coupe du monde. Malgré les polémiques qui ont entouré son organisation, la dernière édition du Mondial a suscité un énorme intérêt comme l’avait espéré le pays du Golfe, qui n’a pas lésiné sur les moyens pour obtenir ce résultat. Le Qatar a notamment réalisé des investissements colossaux avec le PSG depuis le rachat du club en 2011. Toute la question est désormais de savoir si le projet QSI va perdurer dans le temps.

Pays organisateur de la Coupe du monde 2022, le Qatar a misé gros pour l’événement. Il faut dire que les enjeux étaient colossaux, dépassant le cadre du sport. Un pari réussi puisque malgré les nombreuses polémiques, le dernier Mondial remporté par l'Argentine a suscité un grand intérêt. Depuis onze ans, le Qatar a notamment fait une entrée fracassante dans le monde du football suite au rachat du PSG, club pour lequel l'émir al-Thani, propriétaire de l’écurie parisienne, n’a pas lésiné sur les moyens en réalisant d’importants investissements pour renforcer l’équipe mais également améliorer les infrastructures, avec notamment la construction d’un nouveau centre d’entraînement à la pointe de la technologie et la rénovation du Parc des Princes. Une stratégie qui touche à sa fin après l'épilogue de la Coupe du monde ?

« Nous n'allons pas vendre »

Le Qatar va-t-il lâcher le Paris Saint-Germain après le Mondial 2022 ? Cette hypothèse a souvent circulé au cours des dernières années, et plusieurs spécialistes restaient sur leurs gardes au moment d’évoquer l’avenir de l’écurie parisienne. Le fait de voir les propriétaires du PSG ouverts à l’idée de céder une part minoritaire du club à un fonds d’investissement américain a également fait douter les supporters. Une information confirmée par le président Nasser Al-Khelaifi, se montrant néanmoins très claire sur l’avenir du projet QSI dans la capitale. « Nous n'allons pas vendre, bien sûr, juste un pourcentage du club, nous y pensons, nous avons même différentes offres », a-t-il lancé en novembre à talkSPORT . « Nous sommes ici pour du long terme , a-t-il réaffirmé quelques jours plus tard dans les colonnes de L’Équipe. Ce à quoi nous réfléchissons, c'est comment développer le club ? Quel est le meilleur pour lui ? Au fond de mon coeur, je n'ai pas envie de vendre la moindre part. Mais si c'est dans l'intérêt du club, pourquoi pas ? On ne veut pas quelqu'un qui vient pour deux ans et qui vend ses parts. On veut quelqu'un qui amène beaucoup de valeur. »

« Il n'est aucunement question d'un désengagement total », assure une source proche de QSI

« Il n'est aucunement question d'un désengagement total », rassure elle aussi une source proche de Qatar Sport Investment, relayée par Les Échos. L’Équipe confirme également de son côté qu’il n’est pas question pour le Qatar de lâcher le PSG après avoir réalisé autant d’efforts pour faire passer le club dans une nouvelle dimension. Le Paris Saint-Germain est aujourd’hui une marque puissante pour le Qatar dépassant le simple cadre du sport, et sa valeur le prouve. « Nous avons pris le club à 70 millions d'euros et l'avons amené à plus de 4 milliards d'euros », souligne Nasser Al-Khelaifi. De plus, un autre indice confirme qu’un désengagement du Qatar n’est absolument pas d’actualité.

La question du stade prouve que le Qatar compte rester au PSG