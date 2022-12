Transferts : Annoncé à l’OM, Delort affole déjà le mercato

Axel Cornic

Le mercato de janvier va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et Pablo Longoria semble déjà avoir activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles mènerait à Andy Delort. Ça tombe bien, l’attaquant de 31 ans aimerait bien quitter l’OGC Nice, mais l’Olympique de Marseille devra faire face à la concurrence de Rennes, du RC Lens, ainsi que de deux clubs de Serie A.

Lors du dernier mercato, Pablo Longoria a décidé de laisser filer Arkadiusz Milik à la Juventus, confiant en les chances de Luis Suarez d’assurer la suite. Le Colombien s’est toutefois révélé être un énorme flop et il a quitté l’OM seulement quelques mois après son arrivée, ce qui oblige Longoria a recruter un nouvel attaquant en janvier.

Delort, le gros coup de l’hiver pour Longoria

Cet attaquant pourrait être Andy Delort, à en croire les récentes révélations de Nice-Matin et de RMC Sport ! L’OM aurait coché le nom de l’international algérien, qui serait toutefois aussi dans le viseur du Stade Rennais et du RC Lens. Ce mardi, Il Corriere dello Sport nous dévoile l’identité de deux nouveaux clubs concernés par ce dossier, avec la Fiorentina et la Salernitana.

Il va falloir se méfier de la Fiorentina et de la Salernitana

D’après les informations du quotidien italien, c’est la Fiorentina qui serait pour le moment le club le plus avancé dans ce dossier, avec une offre qui aurait d’ores et déjà été formulée à l’OGC Nice. Il s’agirait d’un prêt de six mois, mais il n’est pas précisé l’existence ou non d’une option d’achat. A noter que la Salernitana pourrait également être un adversaire coriace pour l’OM, puisque son président serait proche de Jean-Pierre Rivère.

Delort veut partir... à cause de Favre !