Mercato - PSG : Le transfert de Rabiot débloqué par ce coéquipier de Messi ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot serait dans le collimateur du PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de le rapatrier pour 0€. Et heureusement pour le club de la capitale, les Bianconeri auraient déjà déniché le successeur du milieu de terrain français : Alexis Mac Allister.

Lors de l'été 2019, Adrien Rabiot a quitté le PSG librement et gratuitement pour s'engager en faveur de la Juventus. Quatre ans plus tard, le vice-champion du monde français pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

La prolongation de Rabiot (trop) compliquée pour la Juve

En fin de contrat le 30 juin, Adrien Rabiot quittera la Juventus pour 0€ à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, emballé par l'idée de rapatrier le milieu de terrain de 27 ans librement et gratuitement. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Adrien Rabiot ne serait pas du tout parti pour rempiler chez les Bianconeri .

Alexis Mac Allister, l'héritier d'Adrien Rabiot à la Juventus ?