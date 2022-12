Mercato - PSG : Après Blanc, le prochain pourrait être Campos

Axel Cornic

Après plus d’une dizaine d’années, Jean-Claude Blanc a quitté le Paris Saint-Germain, afin de rejoindre Ineos et l’OGC Nice. Un départ qui pourrait en emmener bien d’autres, puisque les dirigeants parisiens planifieraient une véritable révolution. Et pourquoi pas Luis Campos, qui ne semble pas totalement satisfait de sa situation au PSG et qui semble être notamment suivi par Chelsea et la Juventus.

Après avoir connu un franc succès à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a décidé de tenter le pari avec un autre club français, le PSG. Le projet est beaucoup plus ambitieux, puisque cette fois le Portugais doit viser la domination européenne et non française, tout en reconstruisant une équipe pour Christophe Galtier.

Le PSG est devenu trop petit pour Campos et Henrique

Le premier mercato a toutefois suffi à faire naitre les premières tensions autour de Luis Campos. Elles seraient toutes dirigées vers un seul homme, qui a également été appelé à l’aide par le PSG en fin de saison dernière. Il s’agit évidemment d’Antero Henrique, qui a dû travailler en duo avec Campos cet été. Or, le second reproche au premier de ne pas avoir assez bien vendu, ce qui a aurait empêché l’arrivée de recrues importantes comme Robert Lewandowski ou encore Milan Skriniar.

La Juventus prêt à lui offrir un gros projet