Transferts - PSG : Luis Campos a reconnu une grosse erreur sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait tout mis en œuvre pour essayer de recruter un défenseur central d’envergure, et la grande priorité de Luis Campos se nommait Milan Skriniar. Le dossier n’a finalement jamais abouti, et le conseiller sportif du PSG a affiché de gros regrets à ce sujet.

Avec la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG en début de saison, le club de la capitale a d’abord basculé dans un nouveau schéma tactique à trois défenseurs centraux, ce qui a donc incité Luis Campos à mettre le paquet sur le recrutement d’un profil supplémentaire à ce poste. Les négociations ont été intensives durant tout l’été avec l’Inter Milan pour racheter la dernière année de contrat de Milan Skriniar, mais finalement, le PSG n’a jamais réussi à boucler le deal.

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Skriniar https://t.co/XirrNBYRpI pic.twitter.com/5RIkqvL0fQ — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« Un grave problème pour nous »

Interrogé en septembre dernier sur RMC Sport, Luis Campos faisait d’ailleurs son mea culpa sur le mercato du PSG, qui n’était pas forcément réussi selon lui : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », expliquait le dirigeant portugais.

La donne a changé pour le PSG

Depuis, le PSG est repassé à un système plus classique avec quatre défenseurs, et Danilo Pereira a prouvé qu’il était tout à fait apte à dépanner à ce poste de central. L’urgence n’est donc plus de mise pour le PSG…