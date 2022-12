Mercato - PSG : Après son clash avec Campos, voilà ce que va faire Henrique

Arthur Montagne

De retour de façon officieuse au PSG l'été dernier, Antero Henrique a clairement été pointé du doigt après le mercato du club de la capitale. Ses relations avec Luis Campos, nommé conseiller sportif en fin de saison dernière, se sont d'ailleurs détériorées, au point que Nasser Al-Khelaïfi ait annoncé que l'ancien dirigeant du FC Porto ne travaillerait plus pour le PSG. Ses nouvelles fonctions sont connues.

L'été dernier, le PSG avait décidé de tout changer dans son organigramme. En effet, Leonardo a été démis de ses fonctions et remplacé par Luis Campos, nommé conseiller sportif du club de la capitale. Mais ce n'est pas tout puisque de façon officieuse, Antero Henrique a également fait son retour au sein de l'organigramme. Ancien directeur du PSG entre 2017 et 2019, le Portugais est venu apporter son aide notamment en ce qui concerne les ventes. Mais rien ne s'est passé comme prévu et sa relation avec Luis Campos et Christophe Galtier s'est détériorée.

Al-Khelaïfi confirme qu'Henrique ne sera plus au PSG...

Ces derniers jours, dans les colonnes de L'EQUIPE , Nasser Al-Khelaïfi confirmait d'ailleurs la tendance. Par conséquent, le président du PSG a pris une grande décision, en décidant de laisser la gestion de l'équipe première à Luis Campos. « Antero (Henrique) a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis (Campos) aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication. Antero va rester, mais il ne va plus gérer l'équipe première. Il va aider à Braga (ndlr : QSI a pris 22% du club) et nous allons aller dans un autre club également », expliquait Al-Khelaïfi.

... mais il va toujours travaillé avec QSI